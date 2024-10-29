Сегодня в 06:30 беспилотники впервые атаковали Чеченскую Республику страны-агрессора. Глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что после дронового удара загорелся Российский университет спецназа в городе Гудермес.

В Сети начали распространять кадры последствий «бавовны», информирует «НБН».

Фото – t.me/akovalenko1989

По словам ставленника Кремля в Чечне, в здании учебного заведения якобы никого не было, поэтому атака БПЛА обошлась без пострадавших и погибших. В результате прилета загорелась крыша университета, огонь был ликвидирован.

Кадыров утверждает, что учебное заведение не приостановило свою деятельность, а следственные органы установят причастных к воздушному нападению.

Отметим, что по данным росСМИ, с начала полномасштабной войны россияне на базе университета спецназа в Гудермесе подготовили к боевым действиям более 19 000 добровольцев.

Как сообщалось, 27 октября движение сопротивления совместно с украинской разведкой подорвали железнодорожный мост в Бердянске, который использовался российскими захватчиками.