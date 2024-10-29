Во вторник, 29 октября день ангела Анны, Агаты, Анастасии, Марии, Виктора, Василия, Евгения, Павла, Афанасия, Андрея, Алексея, Филиппа, Кирилла, Ивана, Николая, Кузьмы, Тимофея и Леонида. Ребенка, который родился сегодня, можно назвать одним из этих имен, «НБН» раскрывает значение некоторых из них:

Агата (с греческого «добрая», «хорошая») – самодостаточная, целеустремленная, настойчивая, упрямая женщина, которая готова преодолевать препятствия, совершенствоваться, поэтому всегда добивается от жизни того, чего хочет.

Анастасия (древнегреческое «воскресение», «возвращение к жизни») – обладает аналитическими способностями и отличной интуицией, прежде всего ориентирована на семью, близких. Добрая, не откажет и не оставит в беде, волевая и непоколебимая женщина.

Виктор (с латинского «победитель», «победоносный») – добродушный, чуткий, видит в мире только хорошее. Имеет склонность к авантюризму, благодаря терпению, целеустремленности трудолюбию многого достигает в жизни. Любит проводить время в тесном семейном кругу.

Евгений (греческое «знатный», «благородный») имеет очень хорошо развитую интуицию, прекрасно разбирается в различных вопросах, утонченный, бесстрастный мужчина. Ему легко быть душой компании, благодаря интеллигентности, артистизму и коммуникабельности.

Кузьма (с греческого «мир», «устроитель мира») – добрый, чувствительный человек, терпелив, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, хозяйственный, любит путешествовать. Смелый, решительно отстаивает справедливость, держит свои обещания.

Тимофей (греческое «почитающий Бога») хорошо видит людей изнутри, умеет внимательно выслушать и дать хороший совет. Легко осваивает новые направления, усидчивый в работе.

Леонид (с греческого «подобный льву», «потомок льва») имеет гибкий, дипломатичный характер, верный и надежный друг, прекрасно приспосабливается к людям, обстоятельствам, умеет улаживать конфликты. Однако, если нужно, может быть принципиальным, твердым и неуступчивым.

Наши предки верили, что в этот день нельзя оставлять детей в одиночестве, отказывать в помощи другим. Незамужним женщинам сегодня не рекомендуется накрывать на стол. Также лучше воздержаться от общения с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам.

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