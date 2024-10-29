В ГСЧС Украины сообщили, что ночью армия Путина нанесла авиационный удар по Основянскому району Харькова. В результате атаки на частный сектор полностью разрушены 4 дома, 19 зданий и 4 авто повреждены. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, из-под завалов достали тела 4 погибших – 2 мужчин и 2 женщин.

В ведомстве рассказали, что на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы и показали фотографии последствий очередного авиаудара ВС РФ по областному центру, информирует «НБН».

Фото – t.me/dsns_telegram

Фото – t.me/dsns_telegram

Фото – t.me/dsns_telegram

Мер Игорь Терехов уточнил, что россияне для атаки на город применили ракету-гибрид «Гром-Е1». По словам чиновника, в последние дни оккупанты сосредоточились именно на нанесении террористических ударов – бьют по жилым домам, по историческим памятникам, по символам Харькова.

Напомним, что областной центр был под ударом захватчиков вечером 27 октября и ночью 28 октября. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атак.