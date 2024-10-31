Сегодня, 31 октября, день ангела у Романа, Станислава, Федора, Всеволода, Кузьмы, Иннокентия, Ивана, Анатолия, Артема, Петра, Сергея, Николая, Василия, Степана, Александра, Алексея, Леонида. «НБН» рассказывает вам о значении некоторых из этих имен:

Роман (с греческого «сильный», «крепкий») – любознательный, трудолюбивый мужчина, ответственный работник, который имеет желание развиваться, умеет доводить дело до конца. Обладатель этого имени способен располагать к себе людей, желанный гость в любой компании.

Имя Станислав имеет польское происхождение и означает «стать славным», «найти славу». Этот мужчина всегда знает, чего хочет достичь в жизни, смело бросает вызов сложностям и проблемам, выходя из таких поединков победителем. К нему всегда можно обратить за помощью, друзьям доверяет как самому себе.

Имя Всеволод славянского происхождения, оно интерпретируется как «владеет всем», «владеет миром». Обладатель этого имени – гордый, стойкий, серьезный, спокойный и уравновешенный человек. Его карьерный рост всегда происходит быстро и стремительно.

Кузьма (с греческого «порядок», «мироустройство») – добродушный, беззлобный, жизнерадостный мужчина, при этом чувствительный и самолюбивый. Не всегда уверен в себе, хотя бывает настойчивым и упрямым. Не любит жаловаться, терпелив, всегда тщательно обдумывает свои действия.

Иннокентий (с латинского «невинный») – сложная рефлексирующая личность, ему незнаком душевный покой. Добрый, отзывчивый мужчина, наделен прекрасной интуицией.

Федор (с греческого «Божий дар», «дарованный Богом») очень ценит дружбу, ставит ее выше всех чувств, для него общение – большая радость, он внимательный собеседник. Он надежный, аккуратный, ответственный работник, умеет заранее просчитывать все возможные пути решения ситуации, поэтому является прекрасным предпринимателем. Любит людей и заботится о них.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено лениться, злословить, ругаться, сплетничать, отказывать в помощи, а также брать деньги или давать из взаймы.

Ранее мы рассказывали о значении имен Евгений, Виктор, Агата и Анастасия.