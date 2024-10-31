Около 07:00 член «военно-гражданской администрации» оккупированного Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Бердянск находится под ударом БПЛА, информирует «НБН».
По его словам, целью дронов-камикадзе в городе являются административные здания и морской порт. Позже гауляйтер опубликовал видео атаки беспилотников.
Коллаборант утверждает, что по объектам оккупантов выпустили как минимум 6 БПЛА с большим количеством поражающих элементов.
Рогов заявил, что в Бердянске, в связи с дроновой атакой, сегодня не будут работать общественные учреждения, в частности детские сады и школы, призвав горожан по возможности оставаться дома.
Представитель оккупационной «администрации» сообщил, что в результате удара беспилотников 3 человека получили ранения, их госпитализировали.
Около 10:15 гауляйтер написал, что было громко и в Мелитополе.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал фото последствий утренней «бавовны» в Бердянске.
Чиновник сообщил, что основные удары БПЛА были нанесены в районе порта – там зафиксирован дым от большого пожара. Также дроны атаковали здание «администрации». В некоторых районах города исчез свет.
Напомним, 27 октября в Бердянске партизаны вместе с ГУР МОУ подорвали железнодорожный мост.
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