Около 07:00 член «военно-гражданской администрации» оккупированного Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Бердянск находится под ударом БПЛА, информирует «НБН».

По его словам, целью дронов-камикадзе в городе являются административные здания и морской порт. Позже гауляйтер опубликовал видео атаки беспилотников.

Коллаборант утверждает, что по объектам оккупантов выпустили как минимум 6 БПЛА с большим количеством поражающих элементов.

Рогов заявил, что в Бердянске, в связи с дроновой атакой, сегодня не будут работать общественные учреждения, в частности детские сады и школы, призвав горожан по возможности оставаться дома.

Представитель оккупационной «администрации» сообщил, что в результате удара беспилотников 3 человека получили ранения, их госпитализировали.

Около 10:15 гауляйтер написал, что было громко и в Мелитополе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал фото последствий утренней «бавовны» в Бердянске.

Фото – t.me/andriyshTime

Чиновник сообщил, что основные удары БПЛА были нанесены в районе порта – там зафиксирован дым от большого пожара. Также дроны атаковали здание «администрации». В некоторых районах города исчез свет.

Напомним, 27 октября в Бердянске партизаны вместе с ГУР МОУ подорвали железнодорожный мост.