С началом полномасштабной войны многие украинцы в быту начали переходить на украинский язык, при этом часть граждан не догадывается, что для пожелания хорошего начала дня существует единственный правильный вариант, который обязательно необходимо запомнить, информирует издание «НБН».

Языковед Александр Авраменко в экспресс-уроке объяснил, что, согласно правилам украинского языка, всегда утром нужно здороваться только в родительном падеже – «доброго ранку».

Например: «Доброго ранку, хлопчики і дівчатка!» – сказав вихователь, зайшовши в групу.

При этом, по словам эксперта, для приветствия днем и вечером также есть единый верный вариант, однако в именительном падеже – «добрий день» и «добрий вечір».

Например: «Добрий день, вам, діти!» – сказав вихователь, зайшовши в групу.

Что интересно, в других славянских языках также используются формы в именительном падеже для пожелания хорошего дня: «добры дзень» на белорусском, «dobry den» на чешском, «dzień dobry» на польском, «добар дан» на сербском и «dobry deň» на словацком.

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