Руководитель украинского оборонного ведомства в интервью KBS сообщил, что между защитниками и солдатами КНДР, которых Пхеньян отправил в Россию, произошло первое боевое столкновение, оно было немасштабным, информирует «НБН».

По словам министра, это столкновение можно рассматривать как официальное начало участия КНДР в войне против нашей страны на стороне Российской Федерации. При этом Умеров отметил, что участие солдат Северной Кореи в боях – пока что не систематическое явление.

Глава Минобороны объяснил, что оккупанты маскируют бойцов от Пхеньяна под бурятов и смешивают их с российскими захватчиками, поэтому сейчас сложно предоставить точные данные о жертвах и пленных среди солдат КНДР.

Руководитель украинского оборонного ведомства прогнозирует, что уже через несколько недель у Сил обороны будет больше боевых столкновений с северокорейскими военными.

Напомним, в Главном управлении разведки МОУ рассказали, чем Москва вооружила пехоту из КНДР для участия в войне против Украины.