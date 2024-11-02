Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле ГУР Минобороны Украины, отечественной военной разведке стало известно — в течение последней недели октября, государство-террорист перебросило из Приморского края в районы, прилегающие к нашей стране, более 7 000 (из 10 000) солдат армии КНДР.

В частности, северокорейские подразделения армии Путина перемещали, как минимум, 28 военно-транспортными бортами ВКС РФ. По прибытии на место новой дислокации, северокорейцев вооружили 60-миллиметровыми минометами, автоматами АК-12, ручными пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, переносными противотанковыми комплексами «Феникс» и РПГ-7.

Кроме того, пехоте КНДР, или, как их называют в российско-оккупационных войсках, «особым бурятам», выдали небольшое количество приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

Ранее мы писали о том, что в разведке Эстонии отвечали, изменится ли ход войны в Украине из-за участия войск КНДР на стороне РФ.