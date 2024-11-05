В оборонном ведомстве Украины сообщили, что Силы обороны с начала года поразили 3 179 танков войск Российской Федерации. Защитники условно вывели из строя 102 танковых батальона «второй армии мира», учитывая, что один танковый батальон состоит из 31 такой бронированной боевой машины, информирует издание «НБН».

В ведомстве рассказали, что украинские воины поставили рекорд 12 мая: по данным Генштаба ВСУ, за сутки подразделения Сил обороны поразили 31 танк российских «освободителей».

В Министерстве обороны добавили, что такие потери оккупационной армии кремлевского диктатора Владимира Путина могут стоить бюджету государства-террориста более 9 миллиардов долларов США.

Как сообщали российские СМИ, в прошлом месяце войска страны-агрессора понесли рекордные потери боевой техники за последние два года войны против Украины. Также журналисты рассказали, когда ВС РФ понесли самые большие потери техники за все время полномасштабного вторжения.