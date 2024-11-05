Каждую ночь российские захватчики атакуют Украину не только дронами-камикадзе «Шахед», но и беспилотниками, которые обманывают нашу систему противовоздушной обороны, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Поповича, эти БПЛА – облегченная версия дронов, «фальшивки», у которых нет боевой части, так называемые «Герберы» и «Пародии». Эксперт сообщил, что такие беспилотники россияне оснастили «линзами Люнеберга».

Военный обозреватель объяснил, что при лазерном облучении этот оптический прибор создает впечатление «Шахеда», что вводит в заблуждение нашу систему противовоздушной обороны и нагружает ее в ходе массированных дроновых атак армии Путина на Украину.

Попович добавил, что облегченная версия БПЛА позволяет ускорить производство беспилотников и увеличить их количество, которому, естественно, их качество уступает.

Ранее эксперт по авиации ответил, способны ли российские захватчики истощить украинскую противовоздушную оборону массированными дроновыми атаками.