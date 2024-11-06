Авиация Воздушно-космических страны-агрессора, как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в оперативных службах региона, в очередной раз сбросила бомбы на Белгородскую область, пишет издание «НБН».

В течение 2 ноября самолеты путинских оккупационных войск «потеряли» на территории приграничного региона Российской Федерации три 500-килограммовых фугасных авиационных бомб.

«Нештатный сход боеприпасов» российских захватчиков произошел вблизи хутора Селишко и на расстоянии километра от хутора Заречье Шебекинского городского округа. Еще один ФАБ-500 обнаружили вблизи хутора Басов Борисовского района. Населенный пункт расположен в более чем 35 километрах от украинской государственной границы.

Telegram-канал подсчитал, что с начала года на территориях Российской Федерации и временно захваченных регионов Украины произошел 141 случай падения авиабомб ВС РФ.

Самолеты армии Путина чаще всего «теряют» ФАБ-250 и ФАБ-500, которые обычно не взрываются. Эти фугасные авиационные бомбы оккупанты применяют для атак на Украину, в частности бьют ими по Донетчине, а также Харькову и области.

Ранее в Силах обороны Юга сообщили, что РФ увеличила дальность авиабомб для атак на Запорожье.