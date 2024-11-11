Сегодня утром путинские оккупационные войска ударили баллистикой по пятиэтажке в городе. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами здания могут быть люди, на месте атаки началась поисково-спасательная операция.

Как уточнил чиновник, в результате прямого попадания ракеты в жилом доме разрушен подъезд с 5-го по 1-й этаж, информирует издание «НБН».

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что на данный момент известно о 8 раненых, из них 3 госпитализировали в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 2 детей.

В Главном управлении ДСНС Днепропетровщины показали кадры разрушений в результате вражеского обстрела.

Фото – facebook.com/MNSDNE

Фото – facebook.com/MNSDNE

Фото – facebook.com/MNSDNE

Напомним, в ночь на 10 ноября россияне в очередной раз ударили беспилотниками по Одессе. СМИ опубликовали фотографии последствий атаки на город.