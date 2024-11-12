Согласно народным верованиям, во вторник, 12 ноября, запрещено брать или давать деньги взаймы, заглядывать в зеркало до рассвета, заниматься тяжелым физическим трудом, отправляться в дальнюю дорогу и отказывать в помощи нуждающимся.

Также существует поверье, что покупка обуви сегодня приведет к неприятностям в личной жизни, поэтому такой шопинг лучше перенести на другой день, информирует издание «НБН».

12 ноября день ангела у Бориса, Матвея, Льва, Степана, Федора, Константина, Николая, Владимира, Афанасия, Ивана, Даниила, Александра и Дмитрия. Расскажем вам о значении некоторых из этих прекрасных мужских имен:

Борис (с древнеперсидского «наследник», с арабского «видный человек») – серьезный, умный, коммуникабельный, порядочный, честный мужчина, который всегда готов прийти на помощь. Обладатель этого имени – лидер, красноречивый и хороший организатор.

Матвей (с древнееврейского «дар Божий») проницательный, умный, сочувствующий, имеет сильное чувство справедливости и честности. Такой мужчина обладает лидерскими качествами и способностью вдохновлять других, он обречен на успех и самореализацию. За счет сочетания скромности и харизмы легко находит общий язык с любым человеком.

Лев (греческое «лев») – добрейшей души мужчина, обладает прекрасным чувством юмора, имеет детскую харизматичность и спокойствие, всегда готов прийти на помощь. Он настойчив в достижении цели, имеет завидную карьеру.

Даниил (с древнееврейского «Бог – мой судья», «Бог есть судья») – лидер, оптимист, его трудно вывести из себя, так как он умеет сохранять спокойствие даже в самой сложной и безнадежной ситуации. Обладатель этого имени всегда принимает взвешенные решения, склонен видеть лучшее в людях, он – хороший друг и семьянин.

Ранее мы раскрывали значение имен Стефания, Антон, Афанасий.