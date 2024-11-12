В аналитическом материале ISW отмечается, что оккупационные войска страны-агрессора в начале осени активизировали наступление в западной части Донецкой области. На сегодня захватчики пытаются охватить с нескольких сторон город Курахово, информирует «НБН».

Эксперты пишут, что оккупация Угледара в октябре позволила армии Путина использовать этот город для проведения дальнейших наступательных операций на север и северо-запад от него. За последний месяц «освободители» от этого населенного пункта провели серию успешных пехотных и механизированных атак.

Ранее в Институте изучения войны писали, что ВС РФ не смогут воспользоваться Угледаром для дальнейших наступательных операций на западе Донетчины, однако сейчас они признают свою оценку неверной.

В отчете американских аналитиков сказано, что сейчас захватчики направили свои усилия на выравнивание лини фронта и ликвидацию украинского выступа на западе региона.

Как сообщалось, в военном движении «Атеш» заявили, что враг на полигоне вблизи временно захваченного Севастополя готовит иностранных наемников.