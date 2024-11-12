Российские захватчики второй раз за день нанесли дроновый удар по Харькову. По словам начальника областной военной администрации Олега Синегубова, беспилотник попал в 11-этажный жилой дом в Слободском районе, здание повреждено.

Чиновник сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадала женщина, медики оказали ей помощь на месте, информирует издание «НБН».

Ранее руководитель ОВА сообщал, что российские оккупационные силы нанесли дроновый удар в Салтовском районе областного центра.

В результате атаки повреждено остекление окон в двух многоэтажных домах и опора линии электропередачи. Две женщины получили легкие осколочные ранения и острую реакцию на стресс, обошлось без госпитализации.

Напомним, 11 ноября войска РФ атаковали Кривой Рог. Российские оккупанты нанесли удар баллистикой по жилому многоэтажному дому, в результате обстрела погибла женщина и ее трое детей.