Ночью в Старооскольском городском округе Белгородской области ударные беспилотники атаковали нефтебазу. Местные жители начали публиковать кадры яркой вспышки над объектом, информирует издание «НБН».

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент. По словам путинского чиновника, БПЛА просто взорвался над нефтебазой и «вызвал вспышку» одного из резервуаров. Губернатор сообщил, что огонь на объекте был ликвидирован десятью пожарными расчетами, обошлось без пострадавших.

В свою очередь оборонное ведомство Российской Федерации традиционно отчиталось о ликвидации ударных дронов над разными территориями страны-агрессора. МО РФ утверждает, что всего силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, из них 9 БПЛА – над Белгородской областью.

Напомним, что 5 ноября в Белгороде по многоэтажке ударил дрон, Гладков обвинил в атаке ВСУ. Однако 11 ноября в Сети опубликовали видео, которое подтверждает, что в жилой дом влетел «Шахед» российских захватчиков.