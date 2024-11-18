Сегодня армия Путина атаковала баллистикой Одессу, ударив по жилому району. В результате ракетного обстрела была повреждена многоэтажка, административное здание, университет, информирует «НБН».

По словам начальника ОВА, на данный момент известно о 10 погибших. Позже чиновник уточнил, что количество раненых возросло до 47 человек.

Руководитель областной военной администрации также опубликовал фотографии последствий атаки ВС РФ баллистикой на город.

Фото – t.me/odeskaODA

Фото – t.me/odeskaODA

Фото – t.me/odeskaODA

В Воздушных силах Украины сообщили, что российские оккупационные войска ударили по городу ракетой «Искандер-М», которую сбила противовоздушная оборона, однако, к сожалению, она упала в жилом районе.

Напомним, в ночь на 18 ноября армия Путина обстреляла Сумы. В ВС ВСУ рассказали, какое оружие для атаки применил враг.