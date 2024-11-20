20 ноября день ангела у Татьяны, Анны, Макара, Арсена, Григория, Александра, Николая, Ивана, Анатолия, Владимира, Алексея и Василия. Ребенка, родившегося сегодня, можно назвать одним из этих прекрасных имен, «НБН» раскрывает значение некоторых из них:

Татьяна (с древнегреческого означает «устроительница», «учредительница», «родоначальница») обладает непростым характером, с ней сложно уживаться из-за частых перемен настроения, ей свойственны обидчивость, ранимость, самолюбие и властность.

В отношении с родными и близкими эта женщина проявляет альтруизм и заботу, ради которых она готова пожертвовать чем-угодно, уделяет много внимания детям. В работе она выкладывается полностью, показывает себя как хорошего профессионала.

Анна (с древнееврейского «благосклонность», «благоволение») – добросердечная и немного наивная женщина, которая очень стремится помогать каждому, даже малознакомым людям.

Обладательница этого имени любит радовать, поддерживать других, умеет помочь человеку поверить в себя, вдохновить его. Благодаря ответственности и усидчивости она является очень ценным работником, ей намного важнее хорошая атмосфера в коллективе, уважение коллег, чем заработок.

Арсен (армянское имя, которое означает «благородный воин») – настойчивый, смелый, находчивый, успешный мужчина. Он может повернуть в свою пользу даже самую безвыходную ситуацию, благодаря чему становится незаменимым работником. Умеет производить хорошее впечатление на людей.

Макар (с древнегреческого «блаженный», «счастливый») – это скромный, уравновешенный мужчина, который не любит выделяться. Он умеет хранить секреты и никогда не дает ложных обещаний. Умеет получать удовольствие от работы. Обладатель этого имени – хороший семьянин.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, в этот день не стоит мстить, завидовать, резко выражать негативные эмоции, ссориться с родителями и близкими, одалживать или брать взаймы деньги, много общаться с незнакомцами. Также сегодня запрещено переедать и употреблять алкоголь.

Наши предки 20 ноября не выходили из дома наедине, особенно в лес, так как верили, что по земле ходит нечистая сила.

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