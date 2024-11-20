Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что Москва до полномасштабного вторжения путинской оккупационной армии в Украину воспринимала ВМС и ЧФ РФ как неотъемлемые компоненты стратегической морской мощи России.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

В ведомстве рассказали, что после 1000 дней полномасштабной войны военные возможности страны-агрессора на море значительно истощены, благодаря операциям Сил обороны и безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения защитники повредили или уничтожили более 25% крупных кораблей ЧФ РФ. В частности, был потоплен флагман флота – крейсер Москва, который считался передовой платформой противовоздушной обороны россиян.

В конечном итоге оккупантам пришлось свои военные корабли переместить из временно захваченного Севастополя в Новороссийск Краснодарского края.

Британская разведка уточнила, что теперь ЧФ РФ ограничен восточной частью Черного моря, однако вражеский флот по-прежнему способен бить по украинской территории в поддержку наземных операций российских оккупационных сил.

Напомним, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что флот захватчиков тренируется быстро оставлять порт Новороссийска из-за опасений дроновых атак.