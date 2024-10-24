Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российская корабельная группировка, дислоцирующаяся в гавани Новороссийска, проводит интенсивные тренировки, поскольку знает о высокой степени угрозы дроновых ударов Украины по данной базе.

По словам Плетенчука, у российского командования есть обоснованные опасения — остатки флота могут быть поражены непосредственно у пункта базирования, и потому захватчики «прячутся» в Новороссийске, лишь периодически выходя в море. При этом, потом корабли РФ оперативно возвращаются на базу в Новороссийске.

Спикер ВМС ВСУ добавил: в периметре Азово-Черноморского региона, у россиян нет иных пунктов базирования, не считая Новороссийска, так как прочие идентичные объекты — «более открыты и менее безопасны».

Ранее мы писали о том, что Плетенчук рассказывал, как РФ пытается защитить остатки флота и Крымский мост от атак Украины.