Сегодня около 10:20 в Кривом Роге прогремели взрывы – российские захватчики нанесли по городу ракетный удар. На месте обстрела проводится аварийно-спасательная операция, информирует издание «НБН».

Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил, что на данный момент известно о 15 пострадавших в результате атаки, среди них 2 подростков – одного госпитализировали, другому оказали помощь на месте. В общем 9 раненых доставили в медицинские учреждения.

По словам чиновника, два жилых двухэтажных дома повреждены, частично разрушено административное здание. Глава администрации показал фотографии последствий обстрела.

Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Руководитель военной администрации города Александр Вилкул уточнил, что в результате попадания ракеты в админздание получили повреждения около 10 жилых домов.

Напомним, что утром 21 ноября армия Путина атаковала ракетами Днепр и прилегающие районы. Мер города Борис Филатов и глава ОВА Сергей Лысак сообщили о последствиях ударов.