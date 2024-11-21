Боец 68-й бригады в эфире телеканала «Київ24» сообщил о ситуации на Покровском направлении. По его словам, на этом участке фронта российские оккупационные войска массово используют пехоту вместо бронированной техники, информирует издание «НБН».

Военнослужащий объяснил, что Силы обороны Украины активно применяют беспилотники для уничтожения боевых машин «второй армии мира». Поэтому захватчики проводят атаки без использования танков, бронетранспортеров и другой техники, бросая на штурмы подразделения пехоты.

Как отметил военный, за последние четыре месяца боев на Покровском направлении он не заметил, чтобы у российских оккупантов стало больше FPV-дронов.

При этом БПЛА активно используют и ВСУ, и армия Путина, поэтому сейчас на передовой невозможно привлекать тяжелую технику. Поскольку «броня» захватчиков просто не доезжала до точки высадки, россияне решили массово бросать в бой пехотинцев.

Напомним, в ОСГВ «Хортица» прокомментировали ситуацию в районе Курахово, сообщив о потерях армии Российской Федерации на этом направлении.