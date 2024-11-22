В пятницу утром, 22 ноября, армия Путина атаковала Сумы дронами-камикадзе «Шахед». Руководитель областной военной администрации сообщил, что захватчики снарядили эти ударные беспилотники шрапнелью, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По его словам, это оружие применяется для уничтожения людей, а не объектов. Чиновник уточнил, что в городе их использование врагом было впервые.

«Это чистый геноцид», – констатировал начальник Артюх.

Шрапнель – это боеприпас для артиллерии, который имеет поражающие элементы. Фактически это снаряд, «начиненный» шарами, предназначенный для поражения живой силы и техники.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Отметим, что в Сумской общине были зафиксированы три взрыва. В результате дронового удара по городу, как ранее заявили в областной военной администрации, погибли 2 человека, 12 – получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

Как сообщалось, в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел.