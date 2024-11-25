Российский Telegram-канал ASTRA заявил, что ночью украинские силы выпустили по Курской области 12 ударных беспилотников и 7 баллистических ракет ATACMS, информирует издание «НБН».

Сообщается, что минимум одна ракета атаковала аэродром вооруженных сил страны-агрессора «Халино». В результате обстрела 2 военнослужащих «второй армии мира» получили ранения, их госпитализировали. Также был поврежден частный дом, о разрушениях на территории авиабазы пока неизвестно.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее утверждал, что силы противовоздушной обороны в регионе сбили 7 ракет и 7 беспилотников самолетного типа.

В то же время в оборонном ведомстве РФ сообщали, что ПВО страны-агрессора сбила 8 баллистических ракет, по всей видимости, речь идет о приграничном регионе России.

Напомним, в ночь на 25 ноября дроны атаковали нефтебазу в российском городе Калуга. Украинские СМИ пишут, что удар БПЛА по топливно-энергетическому объекту – спецоперация ГУР МОУ.