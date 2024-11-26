Во вторник, 26 ноября, день ангела у Назара, Михаила, Якова, Василия, Петра, Георгия, Николая, Ивана, Даниила и Ильи. Мальчику, рожденному сегодня, можно подарить одно из этих прекрасных имен. «НБН» рассказывает о характере некоторых из них:

Имя Назар имеет несколько версий происхождения. Согласно первой, оно с иврита означает «посвятивший себя Богу» или «давший обет», согласно второй – с арабского интерпретируется как «зоркий» или «дальновидный».

Это независимая, неуправляемая, безумная личность, однако, если речь идет о работе или семье, этот мужчина спокойный, ответственный и уверенный. Он не дает невыполнимых обещаний, все тщательно взвешивает перед принятием решения.

Умеет находить себе друзей, жену ценит превыше всего, имеет безграничную любовь к детям.

Михаил (с иврита «Кто как Бог?» или «Кто подобен Богу?») – дружелюбный, тактичный, незлопамятный человек, который всегда уважает чужие границы и очень мягко критикует.

Обладатель этого имени с легкостью привлекает к себе людей, в работе – ответственный и настойчивый. Этот мужчина умеет делать женщинам комплименты и дарить подарки, свою возлюбленную он окружит вниманием, жена будет за ним, как за каменной стеной.

Яков (с иврита «следующий по пятам») может добиться успеха практически в любой сфере, благодаря своему усердию и упорству. Этот мужчина – жизнелюб, отходчивый даже в самых конфликтных ситуациях. Он отдает предпочтение старым друзьям, а не новым знакомым.

Обладатель этого имени – верный спутник жизни, он ожидает полной инициативы от женщины и начнет действовать, когда поймет, что его чувства взаимны.

В этот день запрещено ссориться с родными, давать или брать деньги взаймы, отправляться в дальнее путешествие, беспокоить и дразнить животных.

Ранее мы раскрывали тайну имен Ярослав, Василий, Андрей.