В ночь на 25 ноября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому «Халино» в Курской области. Аналитик Forbes отметил, что это большая авиабаза, которая находится ближе всего к зоне боевых действий в регионе, информирует «НБН».

По его словам, на аэродроме россияне разместили штурмовики Су-25. В результате атаки ВСУ несколько таких самолетов могли быть выведены из строя. Не исключено, что некоторых «птичек» оккупанты эвакуировали непосредственно перед прилетами.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight обратила внимание на то, что активность врага на авиабазе после обстрела заметно снизилась, поэтому неясно, ликвидировали ли защитники значительное количество самолетов.

Акс пишет, что атака на аэродром может лишить ВС РФ и важнейшей перевалочной базы на передовой, если в результате удара были поражены радары или батареи зенитных ракет. В таком случае в ПВО захватчиков появится новая брешь и ВСУ смогут обстреливать врага уже более дешевым оружием – дронами.

Напомним, российские СМИ сообщили подробности прилета ракет ATACMS по авиабазе «Халино».