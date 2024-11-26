В МО РФ признали, что Силы обороны Украины поразили объекты армии Путина на территории российского приграничного региона, ударив по ним американскими баллистическими ракетами ATACMS, информирует издание «НБН».

В оборонном ведомстве сообщили, что 23 ноября защитники атаковали этим оружием позицию ЗРК С-400, ПВО оккупантов смогла уничтожить только 3 из 5 ракет. В результате была повреждена РЛС, пострадал личный состав.

Уже 25 ноября Силы обороны применили ATACMS для обстрела аэродрома «Халино». В Минобороны утверждают, что противовоздушная оборона сбила 7 из 8 ракет. В результате падения обломков боеприпасов якобы 2 оккупанта получили легкие ранения, были незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

В МО добавили, что «контролируют ситуацию» и готовят ответ на дальнобойные атаки украинских сил.

Фото – t.me/mod_russia

Фото – t.me/mod_russia

Фото – t.me/mod_russia

Напомним, аналитик Forbes Дэвид Акс оценил обстрел аэродрома «Халино» в Курской области.