В областной военной администрации сообщили, что сегодня оккупационная армия Путина нанесла очередной авиационный удар по Сумам. В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

В ОВА добавили, что в результате ракетной атаки ВС РФ в городе повреждены жилые дома, частные автомобили и объекты гражданской инфраструктуры, информирует издание «НБН».

Журналисты «Кордон.Медіа» пишут, что российские захватчики попали в автостоянку, около 15 машин получили повреждения. На месте удара работают спасатели. По словам очевидцев, в одном из жилых домов после обстрела вспыхнул пожар – огонь потушили.

СМИ показало масштабы разрушений в результате ракетной атаки.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Как сообщалось, 22 ноября войска страны-агрессора атаковали Сумы «Шахедами». Руководитель ОВА Владимир Артюх рассказал об особенности дронов-камикадзе, которые враг выпустил по областному центру.