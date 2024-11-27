В военном движении «Атеш» рассказали, что партизаны получили координаты ЗРК С-400 от захватчиков, которые служат в подразделениях противовоздушной обороны РФ во временно оккупированном Крыму, информирует «НБН».

Военнослужащие «второй армии мира» жалуются координатору движения сопротивления по Крыму, что они несут службу в невыносимых условиях и хотят поскорее вернуться домой. Поэтому захватчики все чаще выражают готовность сотрудничать с партизанами.

Один из таких бойцов передал «Атеш» важные данные о размещении 4 установок С-400 «Триумф» и складов ракет к этим комплексам на территории Сакского района вблизи Евпатории.

Партизаны добавили, что уже передали соответствующую информацию Силам обороны Украины для оперативного реагирования.

Ранее СМИ сообщили, что путинский солдат снял TikTok с позицией ЗРК С-400 в Курской области, по которой ударили баллистические ракеты ATACMS.