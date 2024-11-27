Заместитель начальника ГУР МОУ в интервью изданию «Новини.LIVE» ответил на вопрос, когда Силы обороны Украины смогут бить по заводам на территории РФ, которые производят дроны-камикадзе «Шахед», информирует «НБН».

По словам генерала, ВСУ не очень просто «дотянуться» до таких предприятий. В частности, завод в Елабуге Республики Татарстан или Ржевский завод Тверской области находятся на очень большом расстоянии от Украины. Поэтому они успевают принять меры безопасности до подлета беспилотников, которые движутся к цели «не один и даже не четыре часа».

Скибицкий отметил, что также армии Украине нужно более мощное оружие, так как очень сложно уничтожить одним ударом большие производственные площади россиян.

В то же время, как напомнил военачальник, нужно принимать и некинетические меры для прекращения выпуска дронов либо уменьшения производства – вводить санкции, наносить информационные и киберудары и т.д.

Напомним, как сообщили западные СМИ, Силы обороны научились «дезориентировать» с помощью РЭБ «Шахеды», отправляя их в Россию или Беларусь.