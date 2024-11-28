Руководитель ОВА Иван Федоров в эфире телеканала «Мы – Украина» прокомментировал сообщения о возможном усилении враждебных позиций и подготовке наступления армии страны-агрессора на Запорожском направлении, информирует издание «НБН».

По его словам, лучшим ответом на это будет подготовка к любому развитию ситуации в регионе, в частности помощь Силам обороны в строительстве фортификационных сооружений. Чиновник отметил, даже если оккупационные войска Путина что-то готовят на этом направлении, нужно показать захватчикам ответ, которого они заслуживают.

Начальник областной военной администрации добавил, что несмотря на информацию о подготовке войск РФ к наступлению массовой эвакуации из Запорожья нет.

Как сообщалось ранее, бывший спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев рассказал о вызове для украинских военных в случае начала наступления оккупантов на Запорожье.