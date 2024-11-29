Американское издание Forbes в своем материале раскрыло причину проблем во «второй армии мира», из-за которой она теряет много пехоты на фронте в Украине, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что пехотные подразделения ВС РФ в ходе атак на Восточном направлении несут большие потери из-за халатного отношения командиров. Военачальники отправляют в бой плохо подготовленных, измученных войной бойцов, от которых Москва требует быстрых результатов.

СМИ отмечает, что в результате путинские оккупационные силы ежедневно теряют на поле боя более 1500 захватчиков. В статье напомнили о судьбе колонны техники, возможно, принадлежащей 3-й мотострелковой дивизии армии России, на Харьковщине.

Десятки пехотинцев из колонны высадились и двинулись вперед «на своих двоих». БПЛА и артиллерия Сил обороны Украины повредили или уничтожили несколько единиц техники, а после «демилитаризировали» путинских бойцов. Самым «удачливым» оккупантам удалось пройти от отправной точки всего 300 метров.

Аналитики утверждают, что в ВС РФ наиболее подготовленные и опытные пехотинцы сосредоточены в нескольких элитных подразделениях, а необученных новобранцев, к которым командиры относятся пренебрежительно, отправляют в большинство формирований. В итоге – они идут в массовые атаки и ВСУ ликвидируют их.

Как сообщалось, разведка Великобритании оценила состояние медицины в оккупационной армии РФ.