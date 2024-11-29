Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал взрывы в Крыму. В своем Telegram-канале Коваленко написал, что возможно удар был нанесен по зенитному ракетному комплексу С-400 «Триумф» и боеприпасам оккупационной армии РФ, сообщает издание «НБН».

В Сети уточнили, что «хлопки» были в районе села Витино вблизи Евпатории. После взрывов в небо поднялся столб дыма, местные паблики распространили кадры с места прилета.

Фото – exilenova_plus

Сразу после «бавовны» оккупационные «власти» заявили, что в городе якобы проходят военные учения, в связи с чем жители могут слышать громкие звуки. В то же местные российские каналы пишут об «уничтожении боеприпасов».

Накануне в военном движении «Атеш» заявили, что военнослужащие «второй армии мира», которые служат в подразделениях ПВО в Крыму, начали активно сотрудничать с партизанами, так как не хотят служить в невыносимых условиях. В частности, один из таких захватчиков сдал агенту «Атеш» данные о расположении ЗРК С-400 в районе Евпатории.