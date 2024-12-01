Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в день, когда граждане отмечают годовщину референдума о независимости Украины, «освободители» нанесли удар по мирному населению, сбросив взрывчатку на маршрутное такси с FPV-дрона.

Исходя их исчерпывающих данных, опубликованных Прокудиным, на данный момент известно об 11 пострадавших от действий вояк страны-агрессора, трое из которых получили ранения, несовместимые с жизнью.

В частности, в различных больницах города находятся 8 человек:

шестеро херсонцев с минно-взрывными травмами;

56-летняя женщина с осколочным ранением головы, руки и ног;

70-летняя женщина с переломом голени.

Всем травмированным оказана своевременная медпомощь, и они остаются под наблюдением врачей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, сколько планирующих авиабомб, дронов-камикадзе и ракет армия Путина выпустила по Украине за последнюю неделю.