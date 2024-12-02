Генерал в интервью изданию «Факты» отметил, что на данном этапе войны для россиян приоритетом является продвижение на Донбассе, в частности к Покровску, а также в Курской области, информирует «НБН».

При этом, по мнению ведущего научного сотрудника научно-исследовательского института ВСУ, сейчас ВС РФ не смогут проводить на Запорожском направлении серьезную наступательную операцию, об угрозе которой говорят несколько недель.

Муженко убежден, что сейчас главная задача оккупантов – прорваться к Покровску и вернуть контроль над Курской областью. Экс-главнокомандующий ВСУ считает, что от операции Сил обороны в приграничном регионе РФ зависит судьба Запорожья и Сум.

Он объяснил, что если бы защитники провели на территории российской области рейд и быстро вышли, то Москва не стягивала бы туда дополнительные силы.

Бывший начальник Генштаба отметил, что на момент начала наступления Сил обороны в Курской области, у ВС РФ не было на Сумском направлении существенных сил и средств. Однако сейчас о выходе ВСУ из приграничного региона России не может быть и речи, ведь если воины сделают это, захватчики последуют за ними.

Генерал утверждает, что перенесение боевых действий на украинскую территорию поставит под серьезную угрозу Сумы. Муженко назвал этот город «ключом к Харькову» и «открытием пути на Полтаву» для врага.

Ранее СМИ узнали, почему даже успешные атаки пехоты ВС РФ в Украине заканчиваются катастрофой.