Украинцы, которые работают над чистотой своей речи, должны знать, как правильно называются виды мяса. Очень часто многие не знают, как перевести слово «говядина», информирует издание «НБН».

В украинском языке мясо рогатого скота (коров, быков) называется «яловичина» или «воловина», мясо нетеля или теленка – «телятина», мясо барана или овцы – «баранина», «ягнятина», а мясо козы – «козина».

Птичье мясо правильно называть так: куриное мясо – «курятина», мясо индейки – «індичатина», а мясо утки – «качатина».

Также в украинском языке есть интересные синонимы к украинскому слову «сало»: смалець, шпик, солонина, лій, лік, сить, тук і товщ. Стоит запомнить несколько этих интересных аналогов, чтобы избегать однообразия в своей речи и повысить ее выразительность.

Отметим, что словом «солонина» также можно называть засоленное впрок мясо.

Ранее мы рассказывали, как правильно хвалить и восхищаться умственными способностями на украинском языке, не используя русское слово «умничка».