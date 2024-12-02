Представитель ГУР МОУ в интервью «Радио Свобода» рассказал, что Пхеньян передал Москве 9000 северокорейских бойцов, из них 2000 солдат передали в боевые подразделения армии Путина, информирует издание «НБН».

Черняк прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое сообщило, что Пхеньян может увеличить свой контингент в России до 100 000 бойцов. Он заявил, что, по оценкам военной разведки Украины, КНДР действительно может отправить в РФ такое количество солдат.

В обмен на живую силу Ким Чен Ын может «выторговать» у Кремля ресурсы, в которых нуждается Северная Корея, например, питание, технологии, новейшее оружие.

Представитель ГУР рассказал, что есть три варианта использования бойцов КНДР российскими оккупантами. Захватчики могут отправить их на фронт в Украину, задействовать в боях в Курской области, либо оставить их в оперативном резерве на второй линии обороны.

Также в интервью Черняк назвал количество ракет КНДР, которое армия Путина использовала для обстрелов Украины.