Украинский лидер в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем высказался о телефонных разговорах руководителей иностранных государств с кремлевским диктатором. Президент сообщил, что он знал о намерении главы правительства Германии позвонить Путину.

По словам Зеленского, он говорил представителю Берлина своем мнение по этому поводу, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гарант отметил, что после первых телефонных переговоров с российским лидером идут вторые, третьи, пятые, потому что иностранные политики иногда хотят забрать себе лидерство. Кроме того, такие разговоры с главой Кремля могут стать фактически волной признания диктатора, что не укрепляет Украину.

В то же время, как добавил президент, у Киева с Берлином гораздо больше общего, чем разногласий.

Напомним, что Шольц позвонил Путину 15 ноября. Польский лидер Анджей Дуда раскритиковал канцлера ФРГ за разговор с диктатором. Также президент указал на решающий момент в российско-украинской войне.