Глава Польши, комментируя решение США снять запрет на использование американского оружия ВСУ для ударов по территории РФ, заявил, что такой шаг может стать решающим в российско-украинской войне.

По словам президента, так Москва видит, что позиция западных государств непреклонна и решительна, а Украина пользуется сильной поддержкой, пишет «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

При этом польский лидер раскритиковал Берлин за то, что он не будет согласовывать свою политику с политикой Вашингтона, осудив недавний телефонный разговор немецкого канцлера с кремлевским диктатором.

Дуда считает, что ФРГ, как пишут немецкие СМИ, хочет достичь некого соглашения с Кремлем, чтобы снова иметь возможность покупать российские энергоресурсы.

Польский президент отметил, что пока армия Путина атакует Украину, сильнейшая экономика Европы ведет переговоры с агрессором. Глава государства назвал общение Шольца с лидером россиян «ошибкой на международном политическом фронте».

Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон допустил, что он проведет телефонный звонок с главой Кремля.