Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, статистика средне-ежедневных потерь РФ (как убитыми, так и ранеными) в войне против Украины достигла нового максимума в ноябре.

В частности, 28 ноября фиксировался очередной «антирекорд» в 2 030 потерь «живой силы» в течение одних суток, и, согласно оценкам аналитиков военной разведки Британии, минувший месяц оказался наиболее «дорогостоящим» для агрессии России — «освободители» не досчитались 45 680 «хороших русских», тогда как в октябре идентичная цифра была меньше, — 41 980 человек.

В Минобороны объясняют такой высокий уровень потерь возросшим темпом операций и наступлением путинских войск на различных участках фронта в Украине. При этом, по прогнозам разведки Британии, захватчики, похоже, продолжат, в среднем, терять не менее 1 000 человек/ежедневно и в декабре 2024 года, вопреки началу зимы, так как атаки российской пехоты не прекратятся по нескольким направлениям.

Фото — x.com/DefenceHQ

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