Советник главы государства отреагировал на сообщения о возможном снижении в Украине призывного возраста до 18 лет. На своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) чиновник заверил, что никто не готовит мобилизацию с этого возраста, информирует издание «НБН».

Ранее в Генеральном штабе ВСУ также сообщали, что не рассматривают возможность понижения призывного возраста в Украине. В то же время ведомство готовит мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

Отметим, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское руководство должно принять «сложные решения» по проведению мобилизационных мероприятий. Чиновник напомнил, что Силам обороны нужны люди для отражения нападения россиян.

Накануне американское издание The Washington Post написало, что в Белом доме разочарованы нежеланием Зеленского снизить призывной возраст в Украине до 18 лет. К слову, президент еще в ноябре комментировал требования союзников по снижению мобилизационного возраста.