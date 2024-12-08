Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале 66 механизированной бригады им. князя Мстислава Храброго, противотанкистам этого подразделения ВСУ удается ювелирно и безжалостно уничтожать не только технические средства противника, но и штурмовые пехотные группы россиян.

В частности, вышеописанная бригада ВСУ показала «демилитаризацию» ракетами ПТРК «Стугна» сразу нескольких формирований российско-оккупационных войск, попытавшихся приблизиться к позициям защитников.

Как стало известно, такая эффективная работа удается благодаря терпеливому ожиданию подходящего момента, позволяющему нанести высокоточный удар, и действуя в рамках главной миссии, — защите своих побратимов и максимально возможной ликвидации разнообразных сил российских оккупантов, что можно рассмотреть на видео ниже:

Ранее наш информационный портал информировал о том, что в ВМС ВСУ показывали успешную дроновую атаку на захваченные газовые вышки у берегов Крыма.