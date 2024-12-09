Аналитик Forbes в своем материале пишет, что российские захватчики прилагают значительные усилия для оккупации Покровска, который остается для них одним из основных препятствий, информирует издание «НБН».

По его словам, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ удалось продвинуться через село Желтое к поселку Новопустынка и создать выступ в линии обороны ВСУ, что позволило им приблизиться на 8 км с юга к Покровску.

Акс объяснил, что армия Путина подходит к городу не позиции большой силы, оккупанты хотят окружить и отрезать его, а не атаковать этот населенный пункт непосредственно. Аналитик считает, что следующим шагом россиян будет расширение выступа в линии обороны украинских сил за счет захвата сел Новотроицкое и Украинка.

Эксперт отмечает, что при этом неясно, есть ли у войск страны-агрессора достаточно ресурсов, чтобы воплотить свой план в жизнь, учитывая, что лучшие подразделения РФ участвуют в боях на других направлениях, в частности в Курской области, где они несут большие потери.

Акс добавил, что Москва столкнулась и с серьезными проблемами в обеспечении своих оккупационных сил – запасы современной техники РФ истощаются, поэтому захватчикам приходится использовать в наступательных операциях пикапы и фургоны.

Ситуация в Сирии вынудила кремлевского диктатора перебросить на территорию страны тысячи бойцов ВС РФ, что поставило его в неудобное положение относительно наступления на Покровск.

Напомним, бывший замглавы Генштаба ВСУ назвал приоритеты Путина в войне против Украины.