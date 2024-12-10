Во вторник, 10 декабря, именины у Ангелины, Евдокии, Анны, Татьяны, Александры, Анатолия, Сергея, Александра, Григория, Петра, Степана, Евгения, Алексея, Ивана, Константина, Николая, Якова и Михаила. «НБН» рассказывает значение некоторых из этих имен:

Ангелина (с древнегреческого «ангельская», «подобная ангелу») – прямолинейная, честная, добродушная девушка, в которой борется взбалмошность и предусмотрительность. Для нее не важны материальные блага, стремление к успеху, ее главная цель – удачно выйти замуж и построить счастливую семью.

Евдокия (с греческого «благоразумие», «добрая слава») – мудрая, уверенная в себе, ответственная, надежная, добрая женщина. К продвижению к карьере относится без фанатизма, принимает как должное, на работе чувствует себя как дома. Она любит и умеет вести домашнее хозяйство, вдохновить мужа на великие дела, подавая пример активности и инициативности.

Евгений (с греческого «благородный», «знатный») – пример интеллигентности, эрудированности и воспитанности. Этот мужчина скрытен и никого не посвящает в свои планы, хорошо разбирается в разных вопросах, трудолюбивый. Серьезно относится к браку – будет какое-то время внимательно присматриваться к своей избраннице, ему важно, чтобы жена соответствовала его критериям.

В этот день запрещено брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием, тяжелым трудом, проводить какие-либо финансовые операции, выходить на лед, плавать в водоемах, пить алкоголь, есть мясные продукты. Сегодня не стоит смотреть в глаза нищим, когда подаете им милостыню, поскольку можете навлечь в свою жизнь беду.

Ранее мы раскрывали тайну имен Анна, Александр, Степан, Владимир и Василий.