Результаты проведенного с 15 по 27 ноября компанией Info Sapiens по заказу центра «Новая Европа» соцопроса показали, что большинство граждан Украины (64,1%) считают, что Киеву не стоит садиться за стол переговоров с Москвой, поскольку после непродолжительной паузы РФ опять начнет войну.

В то же время 29,5% украинцев убеждены, что необходимо начать диалог с агрессором, поскольку у Украины нет ресурсов для ведения боевых действий на истощение, информирует издание «НБН».

Отвечая на вопрос социологов, при каких обстоятельствах Киев должен идти на переговоры с Москвой, 39,1% респондентов заявили, что в случае выведения оккупационных войск РФ с территории страны, по крайней мере, на позиции до 24 февраля 2024 года.

26,2% опрошенных считают, что переговоры с Россией можно начать после того, как Украина получит от Запада гарантии безопасности, чтобы избежать нового вторжения ВС РФ.

16% граждан убеждены, что для диалога с Кремлем никакие предпосылки не нужны, 12,1% украинцев отказываются от переговорного процесса при любых обстоятельствах, 2,6% участников исследования считают, что это возможно в случае прямого или опосредованного давления западных стран.

Напомним, социологи выяснили, что украинцы считают наилучшей гарантией безопасности для своей страны.