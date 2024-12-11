Глава Минфина в интервью испанской газете El Pais сообщил, что у нашей страны есть деньги, ракеты, артиллерийские боеприпасы и оружие, чтобы противостоять оккупационным войскам Путина, по крайней мере, в первой половине 2025 года.

Чиновник уточнил, что Киев также обеспечит максимальные объемы бюджетных средств на закупку снарядов и военной техники в следующем году, информирует «НБН».

Глава ведомства напомнил, что пока что наша страна получает необходимое Силам обороны оружие из США. Однако, учитывая смену власти в Штатах, Киеву нужно в первом полугодии 2025-го вести диалог с ключевыми союзниками в Америке.

Также украинскому руководству стоит подготовить план для сотрудничества с администрацией новоизбранного президента США. Марченко добавил, что это также должно быть приоритетом союзников Киева в европейских государствах.

Как сообщалось, политический эксперт раскрыл истинные цели визита украинской делегации во главе с руководителем ОПУ Андреем Ермаком в США.