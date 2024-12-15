Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения российского Telegram-канала SHOT, в акватории Керченского пролива, вследствие необдуманного попадания в сильный шторм, сейчас тонут два танкера вышеуказанной судоходной компании — танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Как пишут в соцсетях, мощными волнами был деформирован корпус из одного судов, то есть фактически разрублен на 2 части водами недружелюбного Черного моря: поначалу потерпел крушение «Волгонефть-212» с 4 тоннами «черного золота» на борту, а спустя час, штормом нанесены схожие повреждения «Волгонефти-239».

На бортах поврежденных коммерческих плавсредств остаются от 13 до 14 человек экипажа, которые более четырех часов ожидают спасения от последствий неблагоприятных метеоусловий, что можно рассмотреть на видео ниже:

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