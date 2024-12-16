В пресс-службе компании «Укрэнерго» заявили, что завтра, 17 декабря, во всех областях страны мероприятия по ограничению потребления электроэнергии не предусматриваются, информирует издание «НБН».

В компании уточнили, что в случае изменения ситуации и необходимости отключений света гражданам сообщат дополнительно. Актуальную информацию о графиках потребители могут узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию бережливо, в частности не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

Напомним, что по всем регионам ранее ввели графики плановых отключений света в связи с повреждениями энергетических объектов в результате атак российских захватчиков ракетами и дронами в этом и прошлом месяцах. Последний массированный удар по энергосистеме страны оккупационная армия Путина нанесла 13 декабря.

Как сообщалось, эксперт рассказал, при каких условиях в Украине возможны отключения света длительностью 12 часов.