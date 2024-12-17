В пресс-службе НЭК «Укрэнерго» сообщили, что завтра, 18 декабря, во всех областях Украины отключения света для бытовых потребителей не планируются, информирует издание «НБН».

В то же время, как отмечают в компании, для промышленности и бизнеса во всех регионах з 7 утра до 8 вечера будут действовать графики ограничения мощности.

Украинцев призвали бережливо потреблять электроэнергию с 08:00 до 20:00. В случае необходимости введения графиков отключения света, гражданам сообщат дополнительно. С актуальной информацией они могут ознакомиться на сайте или на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Напомним, что с 16 декабря в стране ввели новую систему отключений электричества, которая действует для всех регионов. Теперь каждую очередь разделили на две подгруппы, при снижении нагрузки будут отключать только одну.

Также между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа со светом. Кроме того, диспетчеры будут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

Как сообщалось, эксперт назвал условия, при которых украинцам будут отключать электроэнергию на 12 часов.