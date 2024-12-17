Сегодня Telegram-каналы страны-агрессора сообщили о взрыве в столице РФ на Рязанском проспекте в 06:11. Позже они заявили о гибели двух человек – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника.

Паблики пишут, что путинские военные подошли к двери подъезда, после чего прогремел взрыв, информирует издание «НБН».

Выяснилось, что неизвестный около 2-3 часов ночи припарковал у дома самокат, к ручке которого было примотано самодельное взрывное устройство. Детонация были произведена дистанционно, вероятно, благодаря доступу к камере подъезда.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту убийства военачальника и его помощника возбуждено уголовное дело.

Отметим, что генерал оккупационной армии РФ участвовал в создании ТОС-2, а также отдавал приказы о применении химического оружия против бойцов Сил обороны Украины. В понедельник, 16 декабря, СБУ заочно сообщила военачальнику подозрение.

Ранее в Донецке ликвидировали экс-начальника Еленовской колонии. Командир «Азова» отреагировал на гибель Сергея Евсюкова.